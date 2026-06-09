Отбор резидентов ИТ-площадки центра «Мой бизнес» стартовал в Омской области

Компании Омской области могут принять участие в новом отборе резидентов для ИТ-площадки регионального центра «Мой бизнес». Им будет доступна льготная аренда офисов в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе центра.
Подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере информационных технологий, зарегистрированные на территории Омской области и не имеющие задолженностей по налогам и обязательным платежам. Участники, прошедшие отбор, получают доступ к современной деловой инфраструктуре и профессиональному сообществу. Резиденты могут бесплатно по квоте пользоваться современно оснащенными помещениями центра: конференц-залом, переговорными комнатами, учебными аудиториями и зоной коворкинга для работы, проведения встреч, переговоров, презентаций и обучающих мероприятий.
«ИТ-площадка работает уже 10 лет и является одним из ключевых пространств для развития регионального ИТ-сообщества. На льготных условиях резиденты могут размещать в здании собственную серверную инфраструктуру. Кроме того, для представителей отрасли регулярно проводится традиционный “Утренний кофе”, где участники знакомятся друг с другом, обсуждают совместные проекты и находят новых партнеров», — отметили в центре «Мой бизнес».
Для организаций, которым не требуется постоянный офис, предусмотрен формат виртуального резидентства. Им также на безвозмездных условиях доступны помещения центра в пределах установленных лимитов использования.
Заявки на участие в отборе принимают с 2 июня по 1 июля в печатном виде в запечатанном конверте по адресу: 644074, Омск, проспект Комарова, д. 21, корп. 1. С формами документов и условиями участия можно ознакомиться в положении об отборе и извещении о его проведении по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.