Отбор резидентов ИТ-площадки центра «Мой бизнес» стартовал в Омской области

Заявки на участие в отборе принимают с 2 июня по 1 июля в печатном виде в запечатанном конверте по адресу: 644074, Омск, проспект Комарова, д. 21, корп. 1. С формами документов и условиями участия можно ознакомиться в положении об отборе и извещении о его проведении по ссылке.