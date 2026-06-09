Выпускница пермского вуза возглавила парк имени Горького в Москве

Елизавета Фокина родилась в Перми в 1976 году. В 1998 году окончила ПНИПУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2000-м стала одним из создателей первой галереи современного искусства в Перми — SL Gallery, а также приняла участие в организации международного «Арт-Форума», который прошел на площадке «Арт-Пермь» в декабре этого же года. С 2002 по 2004 год работала в АНО «Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа».