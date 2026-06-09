В Калининграде разметка на «любимом» круге водителей уводит машины прямо в бордюр

Весной прошлого года по предложению московских проектировщиков для этой развязки подготовили новую схему с турбокольцом. Тогда же рассматривался вариант установки физических разделителей. Позже в мэрии уверяли, что обновлённая организация движения сделает круг удобнее и безопаснее.