Источники: предприятие «Продукты Питания Комбинат» испытывает трудности

Производственный комплекс по выпуску полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности располагается на ул. Дзержинского в Калининграде, он был основан в 1998 году хорватским предпринимателем Стефано Влаховичем, который длтельное время возглавлял Ассоциацию иностранных инвесторов Калининградской области. На сайте комбината отмечается, что его мощность составляет до 13 000 тонн в месяц, общая площадь комплекса 57 000 кв.м., общая производственная площадь — 41 000 кв.м.