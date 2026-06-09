Источники: предприятие «Продукты Питания Комбинат» испытывает трудности

Калининградское предприятие «Продукты Питания Комбинат», производящее полуфабрикаты из мяса птицы, в настоящее время испытывает трудности. Как рассказали «Новому Калининграду» источники, с предприятия увольняются сотрудники.
«Люди уходят, прекратила работу столовая. Производство с пятницы стоит полностью», — утверждает один из источников. По словам другого собеседника «Нового Калининграда», сложности начались три месяца назад, когда начались перебои с выплатой зарплаты.
Получить оперативный комментарий у представителей ГК «Продукты Питания» «Новому Калининграду» не удалось — член совета директоров Стефано Влахович на телефонный звонок не ответил, глава Совета директоров Владимир Кацман оказался недоступен, телефон в Калининграде не работает, по телефону московского офиса комментировать ситуацию отказались. Редакция направила запрос в правительство области.
В числе соучредителей компании — дочерняя структура «Россельхозбанка» (1%) и Международная компания ООО «джи Эр Еуропеан Фудс Лимитед» (99%), в 2023 году зарегистрированная на острове «Октябрьском».
Производственный комплекс по выпуску полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности располагается на ул. Дзержинского в Калининграде, он был основан в 1998 году хорватским предпринимателем Стефано Влаховичем, который длтельное время возглавлял Ассоциацию иностранных инвесторов Калининградской области. На сайте комбината отмечается, что его мощность составляет до 13 000 тонн в месяц, общая площадь комплекса 57 000 кв.м., общая производственная площадь — 41 000 кв.м.