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Источники: предприятие «Продукты Питания Комбинат» испытывает трудности

По словам собеседников «Нового Калининграда», с предприятия увольняются сотрудники.

Калининградское предприятие «Продукты Питания Комбинат», производящее полуфабрикаты из мяса птицы, в настоящее время испытывает трудности. Как рассказали «Новому Калининграду» источники, с предприятия увольняются сотрудники.

«Люди уходят, прекратила работу столовая. Производство с пятницы стоит полностью», — утверждает один из источников. По словам другого собеседника «Нового Калининграда», сложности начались три месяца назад, когда начались перебои с выплатой зарплаты.

Получить оперативный комментарий у представителей ГК «Продукты Питания» «Новому Калининграду» не удалось — член совета директоров Стефано Влахович на телефонный звонок не ответил, глава Совета директоров Владимир Кацман оказался недоступен, телефон в Калининграде не работает, по телефону московского офиса комментировать ситуацию отказались. Редакция направила запрос в правительство области.

В числе соучредителей компании — дочерняя структура «Россельхозбанка» (1%) и Международная компания ООО «джи Эр Еуропеан Фудс Лимитед» (99%), в 2023 году зарегистрированная на острове «Октябрьском».

Производственный комплекс по выпуску полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности располагается на ул. Дзержинского в Калининграде, он был основан в 1998 году хорватским предпринимателем Стефано Влаховичем, который длтельное время возглавлял Ассоциацию иностранных инвесторов Калининградской области. На сайте комбината отмечается, что его мощность составляет до 13 000 тонн в месяц, общая площадь комплекса 57 000 кв.м., общая производственная площадь — 41 000 кв.м.

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