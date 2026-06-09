В Ульяновской области составили перечень работ по расчистке водоемов

«Расчистка реки Свияги запланирована в два этапа. Сейчас мы детально прорабатываем технические решения для первой очереди работ. Параллельно с этим на период 2027—2029 годов намечены важные водохозяйственные мероприятия на реке Сызранке в Новоспасском районе, реке Кулатке в Старокулаткинском районе и реке Терешке в Радищевском районе», — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Черкасов.