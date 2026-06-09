В Ульяновской области составили перечень работ по расчистке водоемов

Перечень работ по расчистке водоемов определили в Ульяновской области. Забота об окружающей среде является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
По поручению губернатора Алексея Русских поэтапно ведется работа по включению водоемов Ульяновской области в программы расчистки. В настоящее время обновляется проектная документация по расчистке реки Свияги на участке от микрорайона Вырыпаевка вниз по течению до Минаевского моста.
«Расчистка реки Свияги запланирована в два этапа. Сейчас мы детально прорабатываем технические решения для первой очереди работ. Параллельно с этим на период 2027—2029 годов намечены важные водохозяйственные мероприятия на реке Сызранке в Новоспасском районе, реке Кулатке в Старокулаткинском районе и реке Терешке в Радищевском районе», — отметил и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Черкасов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.