Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из кишечных палочек на Куршской косе сложилось уголовное дело

В летнем лагере у сотрудников и детей выявили норовирус.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области после заражения детей и сотрудников летнего лагеря «Алые паруса» норовирусом возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщили в региональном СК.

«В рамках расследования будет выполнен полный комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших происшествию, а также лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — уточнили в Следственном комитете.

В «Алых парусах» проводят противоэпидемические мероприятия и финальную дезинфекцию. Досрочное закрытие смены объяснили найденными нарушениями и необходимостью завершить санитарные работы.