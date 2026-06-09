Прокуратура вновь добивается отмены оправдания убившему росгвардейца нижегородцу

Прокуратура вновь добивается отмены оправдательного приговора нижегородскому тренеру Николаю Кукушкину. Об этом рассказала его адвокат Ирина Кулишова в сюжете «Кстати» (16+).
Напомним, конфликт произошел на Большой Покровской в 2021 году. Росгвардейцы начали приставать к женам тренера и его друга, в результате произошла потасовка. В ходе драки Николай Кукушкин достал нож и смертельно ранил одного из силовиков. В конце марта текущего года коллеги присяжных вынесла ему очередной оправдательный приговор.
До этого тренеру уже выносили оправдательный приговор, который был отменен. Вторую и третью коллегии распускали, теперь вердикт четвертой коллеги также пытаются отменить.
Адвокат Ирина Кулишова обратила внимание на процессуальные нарушения. Она отметила, что после оправдательного решения Николаю Кукушкину назначили подписку о невыезде, хотя закон не предусматривает избрание меры пресечения в отношении оправданного.
Ранее сообщалось, что экс-заммэра Нижнего Новгорода выступил с последним словом в суде.