Прокуратура вновь добивается отмены оправдания убившему росгвардейца нижегородцу

Напомним, конфликт произошел на Большой Покровской в 2021 году. Росгвардейцы начали приставать к женам тренера и его друга, в результате произошла потасовка. В ходе драки Николай Кукушкин достал нож и смертельно ранил одного из силовиков. В конце марта текущего года коллеги присяжных вынесла ему очередной оправдательный приговор.