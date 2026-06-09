Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура вновь добивается отмены оправдания убившему росгвардейца нижегородцу

Прокуратура вновь добивается отмены оправдательного приговора нижегородскому тренеру Николаю Кукушкину.

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура вновь добивается отмены оправдательного приговора нижегородскому тренеру Николаю Кукушкину. Об этом рассказала его адвокат Ирина Кулишова в сюжете «Кстати» (16+).

Напомним, конфликт произошел на Большой Покровской в 2021 году. Росгвардейцы начали приставать к женам тренера и его друга, в результате произошла потасовка. В ходе драки Николай Кукушкин достал нож и смертельно ранил одного из силовиков. В конце марта текущего года коллеги присяжных вынесла ему очередной оправдательный приговор.

До этого тренеру уже выносили оправдательный приговор, который был отменен. Вторую и третью коллегии распускали, теперь вердикт четвертой коллеги также пытаются отменить.

Адвокат Ирина Кулишова обратила внимание на процессуальные нарушения. Она отметила, что после оправдательного решения Николаю Кукушкину назначили подписку о невыезде, хотя закон не предусматривает избрание меры пресечения в отношении оправданного.

Ранее сообщалось, что экс-заммэра Нижнего Новгорода выступил с последним словом в суде.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше