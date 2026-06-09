В Самаре стартовал ремонт на участке Московского шоссе

Ремонт участка Московского шоссе стартовал в Самаре с 8 июня, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты, в частности, обновят фрагмент шоссе протяженностью 7,8 км. Этот отрезок соединяет улицу Мичурина и проспект Кирова. Вести работы будут в ночное время (с 21:00 до 07:00).
Сначала специалисты отфрезеруют дорожное полотно на пересечении с проспектом Кирова. Ограничения движения предусмотрены только по рабочим полосам. Мастера уложат верхний слой из щебеночно-мастичной смеси, заменят люки и решетки дождеприемных колодцев, нанесут разметку термопластиком. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.
Московское шоссе входит в число главных транспортных артерий Самары. Напомним, что в 2025 году был отремонтирован участок этой дороги от проспекта Кирова до выезда из города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.