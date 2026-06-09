Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров призвал участников праймериз помнить о людях на земле

Сегодня, 9 июня, губернатор Волгоградской области, секретарь отделения «Единой России».

Сегодня, 9 июня, губернатор Волгоградской области, секретарь отделения «Единой России» Андрей Бочаров провел встречу с участниками праймериз перед началом 42-й региональной партийной конференции. Как сообщает ИА «Высота 102», однопартийцам он посоветовал не забывать напутствий людей и быть активнее в общественной деятельности.

— В ходе предварительного голосования, встреч с людьми, обсуждая те или иные вопросы, мы еще раз можем посмотреть, все ли проблемные вопросы мы увидели, так ли мы двигаемся в решении задач, которые ставят люди на земле. Помимо этого, мы даем возможность представителям регионального отделения партии, сторонникам партии и беспартийным людям, тем, кто разделяет устав и проекты партии, кто имеет свою позицию, высказать ее в публичной плоскости, выйти на обсуждение проблем, — подчеркнул Бочаров.

Бочаров поблагодарил участников голосования и их команды, а также отметил, что в регионе впервые все кандидаты получили высокий уровень доверия и поддержки в муниципальных образованиях, в которых проживают и работают.

Фото: администрация Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше