Парковки в Нижнем Новгороде будут бесплатными на День России

Открытые парковки будут бесплатными в длинные выходные — платить за места не нужно будет с 12 по 14 июня. Штрафовать водителей за остановку в этих зонах тоже не будут.
В пятницу, субботу и воскресенье парковочные зоны становятся бесплатными. Кроме того, они доступны без оплаты в рабочие дни с 20:00 до 08:00.
Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон (на 81 участке города). Ими активно пользуются как местные жители, так и гости города. Как подчеркнули в департаменте, введение платных парковок позволило снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и количество нарушений ПДД.
12 июня в Нижнем Новгороде будут отмечать День России, в связи с чем нижегородцев ждут трехдневные выходные — с пятницы по воскресенье. В эту дату запланирована праздничная программа на территории Нижегородской ярмарки, парка «Швейцария» и парка 1 Мая. Также в эти праздничные дни будет усилена работа общественного транспорта по вечерам в местах проведения мероприятий. В частности, это коснется автобусов № 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э‑13, Э‑31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38, а также канатной дороги.