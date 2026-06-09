В удмуртском селе Селты построят новые канализационные коллекторы

Строительство двух новых канализационных коллекторов стартовало на территории села Селты в Удмуртии. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Селтинского района.
Проект предусматривает создание двух новых веток канализации: первый коллектор будет проложен вдоль улицы Юбилейной, второй обеспечит централизованным водоотведением ключевые социальные объекты села. В частности, к нему подключат Селтинский районный дом культуры, Центр культуры и искусства, детский сад № 5, храм Святых равноапостольных Константина и Елены, администрацию, отдел полиции и центральную столовую.
Специалисты приступили к подготовительным работам: завозу материалов, разметке и расчистке трассы. Также начались земляные работы по рытью траншей. Плановый срок завершения работ — август.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.