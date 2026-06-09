Белорус узнал неприятную правду про автомобиль, на котором ездил десять лет

Житель Речицы в 2016 году через своего знакомого купил автомобиль Ford Focus. К авто прилагался полный комплект документов, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в России и генеральная доверенность от бывшего собственника. Это мужчину устроило и снимать машину с российского учета он не стал.