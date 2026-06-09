Белорус узнал неприятную правду про автомобиль, на котором ездил десять лет. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Житель Речицы в 2016 году через своего знакомого купил автомобиль Ford Focus. К авто прилагался полный комплект документов, в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства в России и генеральная доверенность от бывшего собственника. Это мужчину устроило и снимать машину с российского учета он не стал.
В марте 2026 года белоруса остановили сотрудники спецподразделения дорожно-патрульной службы «Стрела». В момент проверки документов у инспекторов возникли сомнения в подлинности свидетельства о регистрации транспортного средства. Еще больше вопросов появилось после проверки VIN-номера.
«Идентификационное маркировочное обозначение на кузове авто было значительно коррозировано, при этом вокруг места нанесения маркировки коррозия отсутствовала», — отметили в ведомстве.
Вот что узнал белорус про авто, на котором ездил 10 лет. Фото: sudexpert.gov.by.
Как смогли установить специалисты после проведенной экспертизы, бланк свидетельства о регистрации автомобиля был изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Кроме того, изменялся и VIN-номер. Изначальный смогли воссоздать эксперты.
При проверке выяснилось, что названная машина с 2015 года числится в угоне и находится в розыске управления Министерства внутренних дел России по Невскому району Санкт-Петербурга.
Вот что узнал белорус про авто, на котором ездил 10 лет. Фото: sudexpert.gov.by.
По указанному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 381 Уголовного кодекса.
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