Видеть в человеке человека

По поручению Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива обратился к присутствующим на празднике председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. «Ваша профессия особенная, — сказал Игорь Гришунин. — Она включает не только те служебные задачи, которые вы выполняете в рамках своих профессиональных обязанностей, но и обязательные доброту и отзывчивость. Для всех, кто к вам обращается в сложных для себя обстоятельствах, очень важны ваши умения быстро найти правильное решение, ваши участие, грамотность и неравнодушие».