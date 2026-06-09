С Днём социального работника на торжественном мероприятии депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поздравили всех, кто трудится в учреждениях социальной сферы.
Сегодня представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители и специалисты социальных служб, сотрудники социально ориентированных некоммерческих организаций, главы муниципальных образований собрались в большом зале Правительства области по прекрасному поводу. Звучали поздравления и наилучшие пожелания в честь Дня социального работника. Им, представителям социальной сферы региона, был посвящён видеофильм «Видеть в человеке человека», в котором говорилось о суперспособностях людей, выбирающих эту профессию: терпение, способность радоваться за другого, умение вовремя оказать поддержку нуждающимся.
Как отметил Губернатор Андрей Травников, социальная работа — благородная, сложная и необходимая. Большая нагрузка легла на плечи сотрудников учреждений социальной сферы в период пандемии коронавируса. Затем — реформы социального фонда России, переход на новые сервисы, внедрение новых мер поддержки, в первую очередь, семей с детьми. И конечно же, огромная деятельность ведётся с первых дней специальной военной операции в отношении участников СВО, их родных и близких. Значимый спектр задач в этом направлении выполняют также некоммерческие, негосударственные, социально ориентированные организации, Уполномоченные по правам ребенка и по правам человека, Государственный фонд «Защитник Отечества».
«Без вашего усердия многое невозможно, — отметил сенатор Российской Федерации, Герой России Александр Карелин. — Вы исправляете огрехи воспитания, когда старшие остаются без внимания младших. Наделяете тех, кто оставлен вниманием с детства, своей заботой. Вы очевидно демонстрируете, что для русских очень важно, чтобы даже самый уязвимый человек чувствовал себя защищённым».
По поручению Председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива обратился к присутствующим на празднике председатель комитета регионального парламента по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. «Ваша профессия особенная, — сказал Игорь Гришунин. — Она включает не только те служебные задачи, которые вы выполняете в рамках своих профессиональных обязанностей, но и обязательные доброту и отзывчивость. Для всех, кто к вам обращается в сложных для себя обстоятельствах, очень важны ваши умения быстро найти правильное решение, ваши участие, грамотность и неравнодушие».
От имени депутатов Законодательного Собрания он поблагодарил министра труда и социального развития Новосибирской области Елену Бахареву за поддержку проекта регионального парламента «В одной команде со СВОими». Часть занятий с участниками СВО в рамках проекта была посвящена вопросам социальной поддержки граждан. Бойцы спецоперации не только выясняли, как отвечать на вопросы личные, но и находили ответы на обращения своих товарищей, возвращающихся в мирную жизнь.
В Новосибирской области создана масштабная система мер социальной поддержки, подчеркнул Игорь Гришунин, и другим регионам есть чему поучиться. Об этом говорили представители Санкт-Петербурга, Кемеровской и Омской областей, которые, по словам главы комитета регионального парламента по соцполитике, высоко оценили условия проживания в новосибирских социальных учреждениях и те услуги, которые предоставляются нуждающимся в помощи по дому. «Ваша активность и сильная гражданская позиция объединяет всех, кто служит добру. Большое вам спасибо! Пусть ваша работа всегда будет успешной», — пожелал социальным работникам Игорь Гришунин.
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