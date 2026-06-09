В Казани пройдет фестиваль «Мозаика культур»

Этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур» состоится 12 июня, в День России, на территории Казанского кремля, сообщили в Министерстве культуры Республики Татарстан. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Перед началом фестиваля состоится «Парад дружбы народов». Его участники пройдут в национальных костюмах по территории Казанского кремля. Также на фестивале состоятся выставка-ярмарка «Этномаркет», мастер-классы, народные игры и открытый лекторий.
«Мероприятие ориентировано на укрепление единства и духовное взаимообогащение народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранение, развитие и популяризацию культурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — подчеркнули в минкульте региона.
Уточняется, что также будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Посмотреть ее можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.