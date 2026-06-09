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Госдума предоставила гражданам право блокировать международные звонки

Госдума разрешила гражданам устанавливать запрет на международные звонки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Согласно документу, абонент может установить такой запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его впоследствии можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.

Кроме того, закон обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать абонента о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор обязан прекратить пропуск таких вызовов.

Для государственных органов, Центрального банка и кредитных организаций сделано исключение — они могут осуществлять массовые обзвоны граждан без их согласия в целях предотвращения мошенничества или в рамках исполнения закона. При этом для иных массовых вызовов необходимо получать согласие абонента.