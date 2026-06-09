Пермские ученые создали хирургическую нить с регулируемым сроком рассасывания

Композитная нить для операций, созданная учеными Пермского политехнического университета, бесследно рассосется в организме пациента всего за несколько недель. При этом время ее исчезновения можно запрограммировать, используя специальные ингредиенты. Разработка позволит избежать осложнений, возникающих из-за реакции тканей на инородные предметы.
Ежегодно в мире проводят более 300 миллионов хирургических вмешательств, при этом исход многих из них напрямую зависит от качества шовного материала. Медики разных стран уже давно «штопают» операционные швы рассасывающимися нитями. В организме они постепенно исчезают за счет гидролиза — реакции с жидкостью. Никаких токсинов и дополнительных операций — нить просто «тает» без следа, когда перестает быть нужной.
Синтетический шовный материал растворяется за срок от двух месяцев до полугода. По мнению специалистов, период слишком продолжительный: за это время повышается риск размножения бактерий и воспаления тканей организма из-за присутствия инородных тел. В Перми решили эту проблему, создав композитную нить с регулируемым сроком рассасывания и компьютерную модель, предсказывающую ее поведение с точностью до 98 процентов.
— Для изготовления мы использовали смесь из трех компонентов, которая позволяет точно контролировать скорость рассасывания, — рассказал кандидат технических наук Станислав Словиков. — Меняя толщину покрытия, можем запрограммировать нить на исчезновение ровно через 15, 20, 25 или 30 суток. Сначала этот слой защищает внутренний жгут от воды. Когда он постепенно истончается, жидкость добирается до волокон и запускает гидролиз. В результате материал безопасно распадается.
По словам ученого, надежность новой нити подтвердили лабораторные исследования. Опытные образцы держали определенное время в изотоническом растворе при температуре +37°С в условиях, максимально напоминающих человеческий организм.
Благодаря высокой прочности и регулируемой биодеградации композитная нить станет оптимальным решением для временных швов в пластической, детской и общей хирургии. Таким образом, появится возможность отказаться от слишком «медленных» аналогов и сохранить здоровье тысячам прооперированных пациентов.