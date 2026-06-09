Пермские ученые создали хирургическую нить с регулируемым сроком рассасывания

Ежегодно в мире проводят более 300 миллионов хирургических вмешательств, при этом исход многих из них напрямую зависит от качества шовного материала. Медики разных стран уже давно «штопают» операционные швы рассасывающимися нитями. В организме они постепенно исчезают за счет гидролиза — реакции с жидкостью. Никаких токсинов и дополнительных операций — нить просто «тает» без следа, когда перестает быть нужной.