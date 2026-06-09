Поступления от банкротов в Орловской области выросли до 231 млн рублей за год

За первые четыре месяца 2026 года предприятия и граждане Орловской области, находящиеся в процедурах банкротства, перечислили в бюджет 231 млн руб. Это на 67 млн руб., или в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.