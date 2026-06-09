В райцентре под Воронежем автоинспекторы починили заглохшую посреди дороги «Оку»

Полицейские решили завести транспортное средство, разогнав на передаче, но не получилось. Тогда один из автоинспекторов, заглянув под капот, обнаружил, что на стартере надо подкрутить провода, почистить окислившиеся клеммы и затянуть их. Поломку устранили, и мотор заработал.