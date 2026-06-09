Нижегородская область присоединится к всероссийскому фестивалю «День молодежи-2026»

Нижегородская область присоединится к всероссийскому празднованию Дня молодежи, которое состоится 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В этом году фестивальные площадки будут открыты в Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, Спасском и Урене. Празднование по всей стране пройдет в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство». Молодежные движения и организации, ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для детей и молодых людей. Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
«В июне мы отмечаем сразу два важных праздника — День защиты детей и День молодежи. Забота о подрастающем поколении для нас — приоритет. По инициативе президента Владимира Путина в России запущен нацпроект “Молодежь и дети”, который дает ребятам широкие возможности для самореализации. Это проведение олимпиад и грантовых конкурсов, создание образовательной инфраструктуры, развитие волонтерства и студенческого туризма и многое другое. 27 июня по всей стране пройдут мероприятия Дня молодежи», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В рамках Года единства народов России каждая зона фестивальных площадок отразит национальное и культурное единство страны через возможности и достижения в различных сферах. Каждая из них станет «пространствами действий», где любой молодой человек сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию.
В Нижнем Новгороде основной площадкой празднования Дня молодежи станет Александровский сад, а часть программы пройдет в Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова.
«День молодежи — это праздник энергии, смелых идей и таланта. Сегодняшние школьники и студенты — это будущее нашего региона. Именно вам предстоит решать амбициозные задачи, управлять предприятиями и создавать новые семьи в Нижегородской области. Наша задача — поддержать ваши начинания, чтобы вы могли развивать родной край, внедрять инновации и прославлять его своими победами. Именно поэтому мы ждем каждого из вас на вашем празднике, чтобы провести этот день с максимальной пользой, найти новые контакты и возможности», — сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
В программу фестиваля также включены мероприятия проекта «Наука в каждом шаге», организованные в рамках Десятилетия науки и технологий. Ключевая задача — популяризация научно-популярного туризма среди молодежи.
Для гостей подготовлена насыщенная программа с интерактивными форматами, сочетающими науку, искусство и спорт, — это научно-популярный спектакль, научно-популярный стендап о путешествиях с участием популяризатора науки Алексея Егорова и стендап-комика Павла Дедищева, а также научно-популярное шоу с диджей-сетом.
Для любителей головоломок и иммерсивного погружения будет работать «Инженерный шатер» с инженерными играми, зоной кастомизации и VR-активностями. Помимо этого, запланированы мастер-классы от представителей вузов, общественных организаций и коммерческих партнеров, а также выступление резидентов «Высоты».
«Нижегородская область по праву может гордиться своей научной экосистемой. Сегодня в регионе действует 13 полноценных маршрутов научно-популярного туризма. За каждым маршрутом стоят уникальные традиции отечественной научной школы, ведущие исследовательские центры и, что самое важное, живые примеры внедрения прорывных технологий. Именно поэтому мы говорим, что наука у нас — в каждом шаге. Проект “Наука в каждом шаге” призван показать: наука — это не скучно и не далеко, она здесь, рядом, в привычных и неожиданных форматах — от театральной сцены с роботами до инженерных игр и уличного спорта. Приглашаю каждого сделать этот шаг вместе с нами», — сообщила руководитель Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области Екатерина Горшенина.
В муниципалитетах региона также развернется обширная программа. В рамках популяризации научно-промышленного туризма в регионе в Выксе для всех желающих будут организованы две научно-популярные экскурсии «Научный квартал» с посещением Выксунского металлургического завода.
В Городце пройдет конкурс «Росмолодежь. Гранты», где молодые авторы представят свои социально значимые проекты. Победители получат поддержку от 5 тысяч до 1,5 млн рублей. Участниками конкурса могут стать нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет, а подать заявку можно по ссылке.
С программой фестиваля и подробным расписанием всех площадок можно ознакомиться на официальном сайте. Принять участие в мероприятиях сможет любой желающий житель или гость региона в одном из городов по предварительной регистрации в сообществе проекта.
Национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
Напомним, что в Нижнем Новгороде создадут экосистему поддержки молодежи за 20 млн рублей.
Возрастное ограничение: 12+.