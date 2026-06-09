Нижегородская область присоединится к всероссийскому фестивалю «День молодежи-2026»

«Нижегородская область по праву может гордиться своей научной экосистемой. Сегодня в регионе действует 13 полноценных маршрутов научно-популярного туризма. За каждым маршрутом стоят уникальные традиции отечественной научной школы, ведущие исследовательские центры и, что самое важное, живые примеры внедрения прорывных технологий. Именно поэтому мы говорим, что наука у нас — в каждом шаге. Проект “Наука в каждом шаге” призван показать: наука — это не скучно и не далеко, она здесь, рядом, в привычных и неожиданных форматах — от театральной сцены с роботами до инженерных игр и уличного спорта. Приглашаю каждого сделать этот шаг вместе с нами», — сообщила руководитель Десятилетия науки и технологий в Нижегородской области Екатерина Горшенина.