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Арзамас отметит 40-летие пожарно-спасательного спорта 10 июня

На XXI открытых соревнованиях среди юношей и девушек соберутся семь команд со всего Поволжья.

В Арзамасе на стадионе «Знамя» состоится масштабный пожарно-спортивный праздник, приуроченный к 40‑летию местного пожарно-спасательного спорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

На XXI открытых соревнованиях среди юношей и девушек соберутся семь команд со всего Поволжья; участники сразятся в испытаниях на силу, ловкость и слаженность. Соревнования пройдут в память о ветеране пожарной охраны Вячеславе Сергеевиче Савенко, чья жизнь стала образцом преданности службе.

Гостей ждёт насыщенная программа с музыкальными номерами, парадом спортивных команд и динамичными показательными выступлениями юных спортсменов. На территории мероприятия будет работать выставка пожарно‑спасательной техники и оборудования, а также фуршет с блюдами полевой кухни МЧС России.

Жителей региона приглашают прийти всей семьёй и познакомиться с работой экстренных служб в праздничной и познавательной форме. Мероприятие состоится 10 июня 2026 года с 09:00 до 15:00 по московскому времени на стадионе «Знамя» в Арзамасе. Вход свободный,

Ранее сообщалось, что нижегородские спасатели победили в соревнованиях по пожарному спорту.

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