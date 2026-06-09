В Красноярском крае готовятся к запуску новых проектов по финансовой грамотности

В Красноярском крае продолжается работа по повышению финансовой грамотности населения. Подготовку к реализации новых проектов обсудили на краевой межведомственной комиссии. Основные темы — противодействие мошенничеству, безопасность финансовых услуг и работа с молодежью. К организации мероприятий планируют привлечь представителей власти, финансовые организации, образовательные учреждения и общественные объединения, муниципалитеты. Так, осенью впервые пройдет Неделя финансовой грамотности, приуроченная к финальному этапу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Кроме того, среди проектов — Краевой семейный финансовый фестиваль и Всероссийская смена «ФинЗОЖ» на молодежном форуме ТИМ «Бирюса». Отдельно обсуждалась работа с муниципальными образованиями Красноярского края. Для обмена опытом и обсуждения новых форматов работы запланированы совещания представителей министерства финансов Красноярского края, Регионального центра финансовой грамотности и муниципальных образований. В августе стартует региональный конкурс «Финансовая столица Красноярского края», направленный на поддержку муниципальных инициатив по финансовому просвещению. Продолжается формирование каталога лучших практик муниципалитетов по финансовой грамотности для их дальнейшего тиражирования.