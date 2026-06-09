Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье появятся три новых молодёжных центра

Этот и другие вопросы губернатор Пермского края обсудил в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко.

Три новых молодёжных центра появятся в Пермском крае, сообщает губернатор Дмитрий Махонин.

Этот и другие вопросы губернатор Пермского края обсудил в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко.

В рамках программы «Регион для молодых» в Прикамье продолжается создание современной инфраструктуры для досуга и развития подрастающего поколения.

«У молодых людей есть запрос на места, где можно интересно проводить время и развивать свои таланты, и новые центры станут для них настоящим творческим домом», — отметил Дмитрий Махонин.

В дополнение к уже действующим 12 молодёжным центрам, в этом году откроются ещё три новые площадки. Новые центры хотят построить в Карагае, Александровске и Барде.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в регионе хотят обновить 49 учреждений культуры.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше