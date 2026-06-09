В Прикамье появятся три новых молодёжных центра

Три новых молодёжных центра появятся в Пермском крае, сообщает губернатор Дмитрий Махонин.
Этот и другие вопросы губернатор Пермского края обсудил в ходе рабочей встречи с заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко.
В рамках программы «Регион для молодых» в Прикамье продолжается создание современной инфраструктуры для досуга и развития подрастающего поколения.
«У молодых людей есть запрос на места, где можно интересно проводить время и развивать свои таланты, и новые центры станут для них настоящим творческим домом», — отметил Дмитрий Махонин.
В дополнение к уже действующим 12 молодёжным центрам, в этом году откроются ещё три новые площадки. Новые центры хотят построить в Карагае, Александровске и Барде.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в регионе хотят обновить 49 учреждений культуры.