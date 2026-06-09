Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 и 10 июня

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 9 июня с сохранением 10 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 9 июня с сохранением 10 июня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Осадки накроют Нижний Новгород и область в ближайшие 1−3 часа. Ливни сохранятся на территории региона ночью 10 июня. В МЧС просят жителей Нижегородской области быть осторожнее за рулем во время осадков.

При движении стоит снизить скорость и помнить, что ливни размывают обочины и грунтовые дороги. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить 112.

Напомним, нижегородцев предостерегли от употребления некипяченой воды. Кипячение водопроводной воды не только уничтожает микробы, но и избавляет от 80 до 90% микропластика.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше