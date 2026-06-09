Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 и 10 июня

Сильные дожди прогнозируются в Нижегородской области вечером 9 июня с сохранением 10 июня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Осадки накроют Нижний Новгород и область в ближайшие 1−3 часа. Ливни сохранятся на территории региона ночью 10 июня. В МЧС просят жителей Нижегородской области быть осторожнее за рулем во время осадков.
При движении стоит снизить скорость и помнить, что ливни размывают обочины и грунтовые дороги. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно позвонить 112.
Напомним, нижегородцев предостерегли от употребления некипяченой воды. Кипячение водопроводной воды не только уничтожает микробы, но и избавляет от 80 до 90% микропластика.