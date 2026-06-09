Дорожники пригрозили обращением в суд из-за устроенной дачниками свалки на остановке под Красноярском

«Необходимо задаться вопросом — откуда вообще взялся этот мусор? Подозреваем, что отходы здесь складируют жители близлежащих СНТ, ведь вряд ли кто-то издалека повезет сюда мусор. Следовательно, возникает вполне логичный вопрос — разве у них нет организованных мест складирования и вывоза отходов? Если нет, то их необходимо устроить, и вопрос к местной администрации. Если же есть, то это уже вопрос к совести тех, кто здесь этот мусор оставляет, ведь это, видимо, удобно, оставить на остановке пакет и сразу уехать на автобусе либо целенаправленно привезти на личном автомобиле огромные мешки», — пояснили в пресс-службе КрУДор.