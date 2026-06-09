Дорожники пригрозили обращением в суд из-за устроенной дачниками свалки на остановке под Красноярском

В Красноярском крае жители СНТ пожаловались на мусор, который складируют на остановке «Сосна 2» возле дороги Красноярск — станция Минино, но в краевом управлении автомобильных дорог пообещали обратиться в суд, если уборкой мусора не займется администрация.
В последние дни в ведомство поступили жалобы от местных жителей и запросы СМИ по поводу свалки, образовавшейся на остановке. Люди требуют убрать отходы. Но в управлении объяснили, что остановка не относится к краевым дорогам, поэтому вывезти мусор могут только из полосы отвода региональной дороги. Дальше начинается зона ответственности местной администрации.
«Необходимо задаться вопросом — откуда вообще взялся этот мусор? Подозреваем, что отходы здесь складируют жители близлежащих СНТ, ведь вряд ли кто-то издалека повезет сюда мусор. Следовательно, возникает вполне логичный вопрос — разве у них нет организованных мест складирования и вывоза отходов? Если нет, то их необходимо устроить, и вопрос к местной администрации. Если же есть, то это уже вопрос к совести тех, кто здесь этот мусор оставляет, ведь это, видимо, удобно, оставить на остановке пакет и сразу уехать на автобусе либо целенаправленно привезти на личном автомобиле огромные мешки», — пояснили в пресс-службе КрУДор.
Управление направило письма исполняющему обязанности главы Мининского сельсовета Емельяновского округа и главе Красноярска с просьбой решить проблему. Если свалку не ликвидируют, ведомство может обратиться в МВД и суд для принятия мер административной ответственности.
Дорожники также напомнили, что их основная задача, ремонт и содержание трасс, а не вывоз бытового мусора, который оставляют дачники: «На многих остановках почему-то жители предпочитают оставлять мешки, пакеты, устраивать свалки, которые должны были быть доставлены ими в организованные места сбора мусора, для этого заключается договор, платятся деньги. Урны же на остановках предназначены для мелкого мусора от тех, кто ожидает общественный транспорт — обертка от мороженого, пустая бутылка из-под воды, упаковка из-под жвачки и т.д., они не предназначены для складирования отходов!».