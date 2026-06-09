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Госдума разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области

Предложенный Нижегородской областью законопроект распространяется на все регионы России.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о лицензировании торговли табачной продукцией. Важное нововведение — с 1 марта 2027 года регионы получат право самостоятельно запрещать на своей территории продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН, вейпов). Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Инициативу рассмотрели в первом чтении осенью 2025 года. К финальным чтениям в документ внесли соответствующую поправку. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что мера реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о давлении на парламент в связи с законопроектом, подчеркнув при этом, что инициатива направлена на защиту интересов граждан, а не на введение запретов.

Ранее ЗСНО одобрили запрет вейпов в Нижегородской области. Ограничения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Также напомним, что в Нижегородской области введут штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов.

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