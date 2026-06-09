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Пилоты Балтийского флота провели учения на фоне маневров НАТО

Многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-30СМ2 и фронтовые бомбардировщики Су-24М, входящие в состав морской авиации Балтийского флота, отработали переброску на запасные аэродромы в Калининградской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эти маневры российской морской авиации прошли параллельно с серией учений Североатлантического альянса, которые разворачиваются в районах рядом с российскими границами.

Как рассказали в пресс-службе флота, в рамках летно-тактического учения пилоты и инженерно-технический персонал занимались подготовкой машин к вылету, отрабатывали вывод авиации из-под удара условного противника и перебазирование на аэродромы.

Всего в маневрах задействовали более 10 самолетов соединения морской авиации Балтийского флота, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе учений экипажи провели учебные воздушные бои с условным противником на разных высотах, включая предельно низкие.

В пресс-службе Балтфлота отметили, что при перебазировании на аэродромы рассредоточения летчики уложились в установленные нормативы по выводу сил из-под удара и полностью выполнили поставленную задачу.

Ранее пресс-служба министерства обороны Латвии объявила о старте учений НАТО Baltic Zenith 2026 на военно-авиационном полигоне Юрмалциемс. В этих маневрах принимают участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Полигон Юрмалциемс находится на побережье Балтийского моря.

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