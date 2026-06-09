Воронежскому подростку грозит пожизненный срок за госизмену и диверсию

Несовершеннолетнего жителя Воронежа обвиняют в государственной измене и диверсии в составе организованной группы. Следствие считает, что в апреле 2024 года подросток начал сотрудничество с представителями украинской террористической организации. По заданию кураторов он собирал и передавал сведения, а в марте 2025-го произвел диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.