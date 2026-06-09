В свердловской воде нашли литий, натрий и микробы

Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году».
По данным ведомства, содержание натрия превышало гигиенические нормативы в 20,6% исследованных проб питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения.
По этому показателю Свердловская область оказалась среди регионов с наиболее высокой долей отклонений. Кроме того, в половине исследованных проб воды в регионе специалисты выявили превышение нормативов по содержанию лития, половина проб содержит этот опасный для человека элемент.
Более высокий уровень несоответствия был зафиксирован только в нескольких субъектах страны.
Кроме того, после ряда исследований регион был отнесен к высокому микробному риску — риску возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с употреблением питьевой воды.
В Роспотребнадзоре отмечают, что проблемы с качеством питьевой воды в регионах по-прежнему связаны как с природным и техногенным загрязнением источников водоснабжения, так и с состоянием коммунальной инфраструктуры.
Среди основных причин называются отсутствие надлежащих зон санитарной охраны водозаборов, недостаточная эффективность существующих технологий очистки воды и высокий износ водоочистных сооружений и сетей.