Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловской воде нашли литий, натрий и микробы

Свердловская область вошла в число регионов России, где специалисты зафиксировали превышение нормативов по отдельным химическим показателям питьевой воды.

Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году».

По данным ведомства, содержание натрия превышало гигиенические нормативы в 20,6% исследованных проб питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения.

По этому показателю Свердловская область оказалась среди регионов с наиболее высокой долей отклонений. Кроме того, в половине исследованных проб воды в регионе специалисты выявили превышение нормативов по содержанию лития, половина проб содержит этот опасный для человека элемент.

Более высокий уровень несоответствия был зафиксирован только в нескольких субъектах страны.

Кроме того, после ряда исследований регион был отнесен к высокому микробному риску — риску возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с употреблением питьевой воды.

В Роспотребнадзоре отмечают, что проблемы с качеством питьевой воды в регионах по-прежнему связаны как с природным и техногенным загрязнением источников водоснабжения, так и с состоянием коммунальной инфраструктуры.

Среди основных причин называются отсутствие надлежащих зон санитарной охраны водозаборов, недостаточная эффективность существующих технологий очистки воды и высокий износ водоочистных сооружений и сетей.