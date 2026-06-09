В районах Саратовской области благоустроили 11 общественных территорий

Например, на Соборной площади в Хвалынске обновили Доску почета. За благоустройство этого объекта проголосовали местные жители в 2025 году. Доска получила современный облик. Скоро она будет украшена портретами жителей района, которые внесли значительный вклад в его развитие. Всего в Саратовской области планируют благоустроить 116 общественных и дворовых территорий.