В районах Саратовской области благоустроили 11 общественных территорий

Работы по благоустройству 11 общественных территорий провели в районах Саратовской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Например, на Соборной площади в Хвалынске обновили Доску почета. За благоустройство этого объекта проголосовали местные жители в 2025 году. Доска получила современный облик. Скоро она будет украшена портретами жителей района, которые внесли значительный вклад в его развитие. Всего в Саратовской области планируют благоустроить 116 общественных и дворовых территорий.
«Напомню, на этой неделе, 12 июня, завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. У тех, кто еще не проголосовал за любимое общественное пространство, есть возможность сделать это на специальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru», — сказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.