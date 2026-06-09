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В районах Саратовской области благоустроили 11 общественных территорий

Например, на Соборной площади в Хвалынске обновили Доску почета.

Источник: Национальные проекты России

Работы по благоустройству 11 общественных территорий провели в районах Саратовской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Например, на Соборной площади в Хвалынске обновили Доску почета. За благоустройство этого объекта проголосовали местные жители в 2025 году. Доска получила современный облик. Скоро она будет украшена портретами жителей района, которые внесли значительный вклад в его развитие. Всего в Саратовской области планируют благоустроить 116 общественных и дворовых территорий.

«Напомню, на этой неделе, 12 июня, завершается Всероссийское голосование за объекты благоустройства. У тех, кто еще не проголосовал за любимое общественное пространство, есть возможность сделать это на специальной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru», — сказал министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.