На Apple TV продолжает выходить сериал «Звездный городок» про космонавтов СССР

Сериал «Ради всего человечества» относится к поджанру ретрофутуристики, который называют NASA-панком. Одна из его ключевых особенностей — это технооптимизм на грани утопичности. Даже когда дела принимают совсем скверный оборот, а история демонстрирует свою неприятную цикличность (в пятом сезоне марсианская колония отстаивает независимость, прямо как США в свое время, разве что без сопутствующего геноцида коренного населения, его и так нет), люди все равно находят тропинку к прекрасному далеко, куда можно шагать, взявшись за руки. «Звездный городок» топит всю эту радужность в параноидальном триллере и изрядном количестве социального пессимизма (вполне, надо сказать, легитимного, учитывая, что в этой ветке реальности СССР по состоянию на 2010-е до сих пор не распался, так что NASA-панк тут в каком-то смысле соседствует с советпанком). Но делает это красиво — с пленочным зерном (не «Свема», конечно, но пойдет) и куда более изысканной операторской работой.