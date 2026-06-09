Как в Калининграде будут праздновать День России: программа мероприятий

10 июня, 15:00, библиотека им. С. Снегова — литературно-музыкальная программа «Я родился в России» с участием ансамбля «Добрая песня» Дома офицеров Балтийского флота. 10 июня, 14:00, Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва — концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение». 13 июня, 10:00, библиотека № 21 — праздничная программа «Моя мелодия — Россия» с участием детских творческих коллективов Московского района «Хамелеошки и КО» и «База чудес». 14 июня, 14:30, Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова — программа «Россия в сердце, песня в душе».