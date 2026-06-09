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В Самаре в вагонах Грушинского экспресса пройдет акция по проверке здоровья

Жители и гости Самары смогут пройти экспресс-тестирование и получить рекомендации врачей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на железнодорожном вокзале прямо в вагонах Грушинского экспресса состоится акция по укреплению здоровья. Участники смогут пройти экспресс-тестирование, дерматологический скрининг и посетить лекции. Акция пройдет 16 июня в 9:00. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Сотрудники центра проверят факторы риска, проведут индивидуальные консультации и выдадут “Паспорт здоровья”. Врачи диспансера проведут осмотр кожных покровов на наличие новообразований. Также пройдут мастер-классы по первой помощи», — говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили Самарская пригородная пассажирская компания и областной центр общественного здоровья. Состав разместят на первой платформе, 17А путь. Акция направлена на укрепление здоровья работников компании и популяризацию здорового образа жизни среди пассажиров и жителей города.