В Самаре в вагонах Грушинского экспресса пройдет акция по проверке здоровья

В Самаре на железнодорожном вокзале прямо в вагонах Грушинского экспресса состоится акция по укреплению здоровья. Участники смогут пройти экспресс-тестирование, дерматологический скрининг и посетить лекции. Акция пройдет 16 июня в 9:00. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.