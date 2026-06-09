Скорость мобильного интернета выросла в Городецком и Балахнинском районах

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, в Городецком и Балахнинском районах была базовая связь, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удалённую работу требуют более высоких скоростей. Он подчеркнул, что модернизация сети обеспечила существенное увеличение пропускной способности каналов, благодаря чему абоненты могут полноценно работать, учиться и пользоваться цифровыми сервисами наравне с жителями мегаполиса, находясь в живописных и исторически значимых точках региона.