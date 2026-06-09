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Скорость мобильного интернета выросла в Городецком и Балахнинском районах

Новые базовые станции 4G обеспечили уверенным сигналом как местных жителей, так и отдыхающих.

Источник: Нижегородская правда

Скорость мобильного интернета выросла на треть в живописных местах Городецкого и Баллахнинского районов Нижегородской области. Новые базовые станции 4G обеспечили уверенным сигналом как местных жителей, так и отдыхающих.

Благодаря вышкам, установленным МТС, мобильный интернет стал работать быстрее в деревнях Ковригино и Шадрино, Узольском сельском поселении и селе Воронино Городецкого района, а также в поселении Совхозный Балахнинского района. Стабильная связь позволит туристам делиться впечатлениями в социальных сетях, пользоваться навигаторами и сервисами бронирования, а местным предпринимателям- развивать агротуризм и онлайн-продажи местных продуктов и ремесел.

Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, в Городецком и Балахнинском районах была базовая связь, однако современные запросы на мессенджеры, стриминг и удалённую работу требуют более высоких скоростей. Он подчеркнул, что модернизация сети обеспечила существенное увеличение пропускной способности каналов, благодаря чему абоненты могут полноценно работать, учиться и пользоваться цифровыми сервисами наравне с жителями мегаполиса, находясь в живописных и исторически значимых точках региона.

Напомним, в мае МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в городском округе город Шахунья Нижегородской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет появился еще в 25 населенных пунктах региона.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мобильный интернет ускорился в Нижней Слободе в Городце.