Подавляющее большинство получателей уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

— Социальный фонд традиционно перечисляет выплаты досрочно, не дожидаясь крайней даты. Средства, как правило, приходят гражданам раньше — 8 числа — и этот месяц не стал исключением. Однако законодательно установлен ежемесячный срок выплаты, то есть за предыдущий месяц ухода пособие платится в течение следующего месяца, который Соцфонд неукоснительно соблюдает, — добавили в СФР.