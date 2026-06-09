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Подавляющее большинство получателей уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке.

Источник: Комсомольская правда

Подавляющее большинство получателей — свыше 98% — уже получили пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе СФР. Сбоя в работе Социального фонда нет. Все системы функционируют штатно, выплаты за текущий месяц проводятся в плановом порядке.

— Социальный фонд традиционно перечисляет выплаты досрочно, не дожидаясь крайней даты. Средства, как правило, приходят гражданам раньше — 8 числа — и этот месяц не стал исключением. Однако законодательно установлен ежемесячный срок выплаты, то есть за предыдущий месяц ухода пособие платится в течение следующего месяца, который Соцфонд неукоснительно соблюдает, — добавили в СФР.