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Синоптики предупредили о грозе в Москве

Синоптики предупредили о грозе с ветром до 14 м/с в Москве во вторник.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Гроза, кратковременный дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, сообщили журналистам в столичном комплексе городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в Москве во вторник во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, грозы в отдельных районах столицы и температура до плюс 29 градусов.

«По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 20.00 9 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Горожан призывали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.