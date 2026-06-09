Минздрав высказался о закрытии частных медцентров в Беларуси

— Если мы туда приходим и видим, что там используется оборудование, которое не зарегистрировано, медицинские препараты, которые не зарегистрированы, не разрешен ввоз в страну, что там оказывается медицинская помощь без лицензии на это, что там нет соответствующих условий, — заявила Елена Богдан.