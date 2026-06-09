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Минздрав высказался о закрытии частных медцентров в Беларуси

Минздрав сказал, в каком случае могут закрыть частный медцентр в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ высказалась о закрытии частных медицинских центров в Беларуси.

По ее словам, деятельность медцентра просто так не приостанавливают — для этого есть причины. Деятельность указанного медучереждения может приостановить проверка Министерства здравоохранения. Как уточнила первый замминистра, ее ведомство инициирует при обнаружении явных нарушений.

— Если мы туда приходим и видим, что там используется оборудование, которое не зарегистрировано, медицинские препараты, которые не зарегистрированы, не разрешен ввоз в страну, что там оказывается медицинская помощь без лицензии на это, что там нет соответствующих условий, — заявила Елена Богдан.

После этого коллегия ведомства выносит решение о закрытии всего медцентра или же закрыть лишь определенное направление, по которому были самые проблемные вопросы.

— Если такое решение принимается, то совокупность нарушений там если не 100%-ная, то 70%-ная точно, — уточнила первый замминистра здравоохранения.

После устранения нарушений медцентром, Минздрав принимает решение про его открытие после соответствующей проверки.

Ранее первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси.

Тем временем Минздрав назвал последствия сокращения платного обучения в медвузах Беларуси.

Кроме того, ведомство назвало реальный масштаб совместительства в белорусских больницах.