Минздрав высказался о закрытии частных медцентров в Беларуси

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала СТВ высказалась о закрытии частных медицинских центров в Беларуси.
По ее словам, деятельность медцентра просто так не приостанавливают — для этого есть причины. Деятельность указанного медучереждения может приостановить проверка Министерства здравоохранения. Как уточнила первый замминистра, ее ведомство инициирует при обнаружении явных нарушений.
— Если мы туда приходим и видим, что там используется оборудование, которое не зарегистрировано, медицинские препараты, которые не зарегистрированы, не разрешен ввоз в страну, что там оказывается медицинская помощь без лицензии на это, что там нет соответствующих условий, — заявила Елена Богдан.
После этого коллегия ведомства выносит решение о закрытии всего медцентра или же закрыть лишь определенное направление, по которому были самые проблемные вопросы.
— Если такое решение принимается, то совокупность нарушений там если не 100%-ная, то 70%-ная точно, — уточнила первый замминистра здравоохранения.
После устранения нарушений медцентром, Минздрав принимает решение про его открытие после соответствующей проверки.
Ранее первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси.
Тем временем Минздрав назвал последствия сокращения платного обучения в медвузах Беларуси.
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