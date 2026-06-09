Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенников

Кроме того, на этапе первого чтения законопроект содержал норму об ужесточении правил восстановления доступа к «Госуслугам». Предполагалось, что это можно будет сделать только при личном посещении МФЦ, через «Макс», приложения и сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. К третьему чтению эту норму исключили.