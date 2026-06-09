Тяжелоатлеты из Первоуральска взяли 7 медалей на открытом первенстве

Юные спортсмены из Первоуральска Свердловской области завоевали семь медалей на открытом первенстве спортивной школы «Виктория» по тяжелой атлетике, посвященном 140-летию со дня рождения этой дисциплины в стране. Мероприятие организовали по госпрограмме «Спорт России», сообщили в учреждении физической культуры и спорта «Старт».
Турнир среди юношей и девушек 2011 года рождения и моложе прошел 23 мая в Екатеринбурге. Первоуральск на соревнованиях представили 22 юных спортсмена из секции тяжелой атлетики учреждения «Старт».
Первые места завоевали Анна Сухорукова, Александр Абатуров и Матвей Королев. Вторые места — Михаил Ковылов и Егор Булатов. Бронза досталась Григорию Романову и Кириллу Болтенкову. Семь наград демонстрируют высокий уровень подготовки спортсменов и эффективность работы тренера Дмитрия Шлапака, подчеркнули в «Старте».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.