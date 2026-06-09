Курский губернатор назвал коррупцию причиной кризиса с лекарствами в регионе

Первый заместитель губернатора Александр Чепик ранее сообщал о вопросах к нескольким сделкам компании, включая операции с неясным использованием средств. В частности, отсутствует информация о направлении 26 млн руб., ранее находившихся на счетах предприятия. Тогда же стало известно, что бывшие руководители предприятия выдавали ему займы как физические лица. При этом процентная ставка по отдельным договорам достигала 90% годовых. Более того, бывший гендиректор «Курской фармации» Игорь Осипов сдавал компании в лизинг собственный автомобиль. А само общество со 100% государственным участием накопило убыток, который по величине перекрыл уставный резервный капитал. В результате у аптечной сети, по словам главы региона, возник дефицит средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками. Согласно данным регионального минздрава на начало года, для погашения задолженности «Курской фармации» требовалось 34,5 млн руб.