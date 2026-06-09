После рейда нижегородской полиции из России выдворят 19 мигрантов

В ходе проверки документов на улице Бурнаковской выяснилось, что пять граждан среднеазиатской республики находились в России без постановки на миграционный учет. У 13 мигрантов истек срок пребывания в РФ, однако они не покинули страну. Еще 18 иностранцев работали без патента или по профессии, не указанной в разрешительных документах, а 15 человек не прошли медицинское освидетельствование и дактилоскопию. В отношении них составили 51 административный протокол со штрафами на общую сумму 102 тыс. руб., отметили в МВД.