Здания будущей многопрофильной больницы достроили в Балашихе

В Балашихе завершилось строительство новой многопрофильной больницы, открытие которой запланировано на 2028 год. Сейчас строители начинают отделочные работы. Губернатор Андрей Воробьёв посетил стройплощадку и обсудил дальнейшие планы с подрядчиком.
Как сообщает 360.ru, больница будет рассчитана на 1,1 тысячи коек в стационаре и сможет принимать до 300 пациентов в смену в консультационно-диагностическом центре. Строительство началось в марте 2024 года, и на данный момент готовность объекта составляет 46%.
Воробьев подчеркнул, что в 2028 году важно не только завершить строительство и оснастить больницу современной медицинской техникой, но и сформировать профессиональную команду врачей. Поэтому уже сейчас ведётся активный поиск квалифицированных специалистов.
На данный момент строители занимаются отделкой фасадов, черновой отделкой помещений, монтажом перегородок и инженерных систем. Новая больница станет одним из самых технологически оснащенных медицинских учреждений не только в Подмосковье, но и в стране. В ней будут оказывать помощь по 26 медицинским профилям, включая сложные операции на головном мозге, легких и других органах.
В больнице также планируется открыть региональный сосудистый центр, отделения челюстно-лицевой, грудной хирургии и офтальмологии. Для пациентов с тяжёлыми заболеваниями крови будет создана специализированная помощь. Благодаря строительству новых трасс — М-12 и ЮЛА — больница станет доступной для жителей Люберец, Ленинского, Богородского, Орехово-Зуевского и других районов.
В медицинской организации будет установлено современное оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, ангиографы, маммографы, лапароскопические приборы и УЗИ. Планировка больницы позволит пациентам с подозрением на инсульт или инфаркт быстро добраться из приемного отделения до операционной.
Главврач действующей Балашихинской больницы Наталья Алимова отметила, что в новой больнице будут созданы комфортные условия для пациентов: большинство палат будут одноместными, с собственными душевыми и санузлами. Широкие светлые коридоры, удобные зоны ожидания и буфеты сделают пребывание в больнице максимально комфортным.
В центре будут работать более 3 тысяч специалистов, что позволит оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Для родственников пациентов будет запущен специальный чат-бот, который позволит оперативно узнавать о состоянии своих близких.