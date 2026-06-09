Здания будущей многопрофильной больницы достроили в Балашихе

На данный момент строители занимаются отделкой фасадов, черновой отделкой помещений, монтажом перегородок и инженерных систем. Новая больница станет одним из самых технологически оснащенных медицинских учреждений не только в Подмосковье, но и в стране. В ней будут оказывать помощь по 26 медицинским профилям, включая сложные операции на головном мозге, легких и других органах.