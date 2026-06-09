Суд в Ростове вынес приговор гражданам Украины за покушение на главу Михайловки

Так, неустановленные организаторы и участники группы приобрели СВУ и пульт к нему, затем подготовили и спрятали их в тайнике. С 20 июля по 23 августа 2022 года Кириченко вел наблюдение за потерпевшим. Новиков, Смола и Ляховченко систематически обходили маршрут его передвижения, фиксировали время выхода из дома и передавали данные украинским спецслужбам. 24 августа 2022 года Тетерев взорвал автомобиль, когда в машине находились потерпевший и его малолетняя дочь (2016 года рождения). В результате взрыва глава поселения скончался, а девочка получила оглушение.