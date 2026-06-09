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Девятиклассники Ростова сдают ОГЭ по русскому языку

9 июня выпускники девятых классов сдают один из основных предметов ОГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 июня, в Ростове-на-Дону и области девятиклассники сдают ОГЭ по русскому языку. Ранее был опубликован график выпускных экзаменов.

До этого ребята уже прошли экзамены по математике, информатике и иностранным языкам. Также предполагается, что 5, 16 и 19 июня выпускники смогут продемонстрировать свои знания по всем предметам, кроме русского языка и математики.

29 июня — резервный день для сдачи математики, а 2 июля — для русского языка. 3 и 6 июля — резервные дни для всех остальных учебных дисциплин.

Напомним, в 2026 году в Ростовской области ввели новую процедуру экзаменационных испытаний для девятиклассников.

Для повышения доступности среднего профессионального образования ребятам, которые решили выбрать рабочие специальности, разрешили сдавать только русский язык и математику. Такие условия сделали для выпускников, которых привлекли сферы машиностроения, металлообработки, радиоэлектроники, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.

При этом условия сдачи ГИА для девятиклассников, не принимающих участие в эксперименте, остались прежними.

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