Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Minute Mirror: Пентагон создавал «боевых комаров»

В США недавно рассекретили документы, в которых говорится, что во время холодной войны в стране экспериментировали с использованием комаров в военных целях. Это вызвало новые дебаты об исследованиях биологического оружия.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета Minute Mirror пишет, что в 69-страничном документе от 1977 года подробно описывается секретный проект Пентагона под названием Bellwether. В записях, которые теперь находятся в открытом доступе в архивах Министерства обороны США, содержатся ссылки и на другие секретные программы, включая операции Dropkick и Big Buzz, в ходе которых изучалось военное применение насекомых.

Из документов следует, что в период с сентября по октябрь 1959 года американские военные проводили полевые испытания для изучения поведения комаров в различных условиях. Они выясняли, как далеко могут перемещаться комары, сколько они могут выжить, а также их способность находить и кусать людей после того, как насекомых выпускали в разных местах.

Издание уточняет, что в Пентагоне хотели оценить, как комариные стаи будут действовать в качестве биологического оружия, если их направить против вражеских войск или других населенных пунктов.

В экспериментах, согласно MM, в основном участвовали комары вида Aedes aegypti, которые являются переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, желтая лихорадка, вирус Зика и чикунгунья.

Военные аналитики того времени полагали, что насекомые потенциально могут сыграть стратегическую роль в будущих конфликтах, пишет MM. В рассекреченных документах отмечается, что преднамеренное использование насекомых-переносчиков болезней против противника рассматривалось как концепция, представляющая значительный военный интерес.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше