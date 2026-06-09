Minute Mirror: Пентагон создавал «боевых комаров»

Газета Minute Mirror пишет, что в 69-страничном документе от 1977 года подробно описывается секретный проект Пентагона под названием Bellwether. В записях, которые теперь находятся в открытом доступе в архивах Министерства обороны США, содержатся ссылки и на другие секретные программы, включая операции Dropkick и Big Buzz, в ходе которых изучалось военное применение насекомых.
Из документов следует, что в период с сентября по октябрь 1959 года американские военные проводили полевые испытания для изучения поведения комаров в различных условиях. Они выясняли, как далеко могут перемещаться комары, сколько они могут выжить, а также их способность находить и кусать людей после того, как насекомых выпускали в разных местах.
В экспериментах, согласно MM, в основном участвовали комары вида Aedes aegypti, которые являются переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, желтая лихорадка, вирус Зика и чикунгунья.
Военные аналитики того времени полагали, что насекомые потенциально могут сыграть стратегическую роль в будущих конфликтах, пишет MM. В рассекреченных документах отмечается, что преднамеренное использование насекомых-переносчиков болезней против противника рассматривалось как концепция, представляющая значительный военный интерес.