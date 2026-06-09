Minute Mirror: Пентагон создавал «боевых комаров»

Из документов следует, что в период с сентября по октябрь 1959 года американские военные проводили полевые испытания для изучения поведения комаров в различных условиях. Они выясняли, как далеко могут перемещаться комары, сколько они могут выжить, а также их способность находить и кусать людей после того, как насекомых выпускали в разных местах.