В Геленджике приготовили 318 килограммов черноморских мидий

— Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Символично, что рекорд установлен именно в Геленджике. Сегодня наш курорт является лидером Краснодарского края по производству мидий и одним из центров развития марикультуры на Черноморском побережье. Поздравляем всех, кто принимал участие в организации этого события. Новый рекорд России теперь официально принадлежит Геленджику! — сказали в пресс-службе города-курорта.