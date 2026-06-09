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В Геленджике приготовили 318 килограммов черноморских мидий

Это рекорд России.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика

К открытию сезона в Геленджике решили приготовить черноморских мидий, которыми славится город-курорт. И приготовить столько, чтобы удивить гостей масштабом и вкусом.

На Ярмарочной площади сделали самую большую в стране порцию черноморских мидий — 318 килограммов. Для рекорда изготовили специальный гигантский чан, а над блюдом одновременно трудились восемь поваров.

Когда над площадью поплыл аппетитный аромат морепродуктов, вокруг моментально собрались сотни людей. Попробовать знаменитый черноморский деликатес захотели и туристы, и местные жители. В итоге гостям раздали более двух тысяч порций и около ста литров фирменного соуса.

— Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Символично, что рекорд установлен именно в Геленджике. Сегодня наш курорт является лидером Краснодарского края по производству мидий и одним из центров развития марикультуры на Черноморском побережье. Поздравляем всех, кто принимал участие в организации этого события. Новый рекорд России теперь официально принадлежит Геленджику! — сказали в пресс-службе города-курорта.