Канал нелегальной миграции накрыли в Нижнем Новгороде

19 мигрантов выдворят с территории России по итогам рейда в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Полицейские провели рейд на объекте по переработке электроники на Бурнаковской. В ходе проверки было обнаружено 51 нарушение. Так, пять мигрантов не были поставлены на учет, 13 уклонялись от выезда из России, 18 работали незаконно.
Общая сумма наложенных штрафов составила 102 000 рублей. До выдворения из РФ иностранцев поместят в центр временного содержания МВД. В отношении организатора канала незаконной миграции возбуждено уголовное дело.
Кроме того, полицейские выявили два факта фиктивной постановки иностранцев на учет. Проводится проверка.
Напомним, 36 мигрантов выдворят из РФ после рейда в Нижегородской области.