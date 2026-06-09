19 нелегальных мигрантов оштрафовали на 102 тысячи рублей в Нижнем Новгороде

19 мигрантов занимались переработкой электроники. В отношении них составили 51 административный протокол по разным статьям, в том числе об отсутствии патентов и уклонении от выезда из страны. Общая сумма штрафов составила 102 тысячи рублей. Всех нелегалов поместили в Центр временного содержания для последующего выдворения.