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19 нелегальных мигрантов оштрафовали на 102 тысячи рублей в Нижнем Новгороде

По разным статьям составили 51 административный протокол.

В Нижнем Новгороде 19 нелегалов заплатят более 100 тысяч рублей за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В рамках операции «Нелегал-2026» правоохранительные органы обнаружили на улице Бурнаковской обнаружили общежитие с мигрантами. В помещении у них были спальные места, кухня и даже баня.

19 мигрантов занимались переработкой электроники. В отношении них составили 51 административный протокол по разным статьям, в том числе об отсутствии патентов и уклонении от выезда из страны. Общая сумма штрафов составила 102 тысячи рублей. Всех нелегалов поместили в Центр временного содержания для последующего выдворения.

47-летний организатор канала незаконной миграции получит уголовное наказание. Оказалось, что нарушитель фиктивно прописывал нелегалов в одном из СНТ и в доме на проспекте Гагарина, где они никогда не жили.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что более 20 мигрантов оштрафовали за нарушения в нижегородском кафе.