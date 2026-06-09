Телеведущая Екатерина Андреева не обращает внимания на то, что о ней говорят

— Ну, дают по башке, потому что думают: «Ой, а вдруг так нельзя, а вдруг это неприлично, а вдруг вот кто-то что-то скажет?». А я на это никогда не обращаю внимания. Если я хочу кого-то похвалить, я это сделаю. Если я хочу выразить какую-то свою эмоцию, я это сделаю. Не думая о том, что кто-то мне скажет, что, например, надо повзрослеть. Поэтому я не очень понимаю людей, которые кому-то говорят, что вот в этом возрасте нельзя носить джинсы, а в этом возрасте надо отрезать волосы. Слушайте, ну отрежьте себе.