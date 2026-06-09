Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор угробившему по пьяному делу ребенка отцу вынес суд под Волгоградом

41-летнего фигуранта признали виновным в нарушении ПДД, что стало причиной гибели ребенка.

Руднянский райсуд огласил приговор местному жителю, который стал убийцей собственного ребенка. После гулянки он усадил жену и сына на мотоцикл и отправился из гостей домой. Однако по дороге не справился с управлением и врезался в столб.

Авария случилась 25 августа 2025 года около часу дня в селе Матышево у дома на улице Героя Климашкина, 26. Находившийся в люльке 7-летний мальчик скончался на месте. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины даже не было водительских прав.

«41-летнего фигуранта признали виновным в нарушении ПДД, что стало причиной гибели ребенка. В качестве наказания ему назначено 8,6 лет лишения свободы», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Ранее видео с места ДТП со сбитым пешеходом выложили в Сеть волгоградцы.