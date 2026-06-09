Приговор угробившему по пьяному делу ребенка отцу вынес суд под Волгоградом

Руднянский райсуд огласил приговор местному жителю, который стал убийцей собственного ребенка. После гулянки он усадил жену и сына на мотоцикл и отправился из гостей домой. Однако по дороге не справился с управлением и врезался в столб.
Авария случилась 25 августа 2025 года около часу дня в селе Матышево у дома на улице Героя Климашкина, 26. Находившийся в люльке 7-летний мальчик скончался на месте. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины даже не было водительских прав.
«41-летнего фигуранта признали виновным в нарушении ПДД, что стало причиной гибели ребенка. В качестве наказания ему назначено 8,6 лет лишения свободы», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Ранее видео с места ДТП со сбитым пешеходом выложили в Сеть волгоградцы.