В поселке Клетня Брянской области благоустроят сквер Славы

Работы по благоустройству сквера Славы ведутся в поселке Клетня Брянской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты уложили на территории часть новой тротуарной плитки, разбили клумбу и высадили многолетний кустарник. Сейчас они трамбуют основание второй части площади и продолжают класть плитку.
Кроме этого, на пространстве установят новые скамейки, урны и оборудуют уличное освещение. Первый этап обновления планируют выполнить к концу лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.