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В поселке Клетня Брянской области благоустроят сквер Славы

На пространстве установят новые скамейки и урны, уложат плитку и оборудуют освещение.

Источник: Национальные проекты России

Работы по благоустройству сквера Славы ведутся в поселке Клетня Брянской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Специалисты уложили на территории часть новой тротуарной плитки, разбили клумбу и высадили многолетний кустарник. Сейчас они трамбуют основание второй части площади и продолжают класть плитку.

Кроме этого, на пространстве установят новые скамейки, урны и оборудуют уличное освещение. Первый этап обновления планируют выполнить к концу лета.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.